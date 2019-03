In scadenza di contratto con il Porto, Yacine Brahimi è stato accostato a Milan, Inter e Marsiglia, pronte a prelevarlo a parametro zero. Il club lusitano, però, non molla e, come scrive Correio de Manha, ha dato un ultimatum all'algerino, proponendogli 2 milioni di euro a stagione più bonus al momento della firma.