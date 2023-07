Non chiamatela rivincita, perché il 5-1 subito nei gironi è una storia che va raccontata a sé stante ed è ben lontano dalla gara che andrà in scena questa sera a partire dalle 21 al Ta'Qali National Stadium di Ta' Qali a Malta. Portogallo-Italia Under 19 rappresenta più che una semplice grande classica del calcio giovanile, ma è la finalissima dell'Europeo di categoria, l'ultima chance stagionale per il nostro mondo del pallone di portare a casa un trofeo e vendicare le altre 4 finali perse, una su tutte quella dell'Italia Under 20. Alberto Bollini recuper Ndour dopo la semifinale vinta magistralmente senza di lui con la Spagna e potrà contare anche su Lipani ed Esposito che c'erano in Argentina con l'Under 20. Se rivincita dovrà essere, lo sarà proprio per il centrocampista del Genoa che nella partita del girone fu espulso a fine primo tempo sul risultato di 1-1.



FORMAZIONI UFFICIALI

Portogallo Under 19 (4-3-3): G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Bràs, Marques; Justo, N. Felix, Sà; H. Felix, R. Ribeiro, Borges. CT: Milheiro

Italia Under 19 (4-3-3): Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti, Ndour; Kayode, Esposito, Vignato. CT: Bollini



PRIMO TEMPO