La caduta dei giganti non è solo un romanzo di Ken Follett ma anche quanto sta succedendo aGli ultimi mesi del 2022 e i primi del 2023 non hanno sorriso a. La loro carriera, sempre da avversari, se si escludono i (poveri) trascorsi in nazionale, è vissuta su: forti, rivali, tanto simili quanto diversi, per alcuni incompatibili in campo, per tanti anni se si nominava l’uno si finiva anche per citare l’altro.(alla Totti e Del Piero da noi) che spezzava l’opinione pubblica dei tifosi.Ora che hanno detto stop alla carriera da calciatore e iniziato quella da manager, Frankie e Stevie continuano la loro sfida, anche nei momenti no.– Quello della bandiera del. Era nell’aria eppure, come documentato dai media britannici, Lampard è rimasto sorpreso dalla comunicazione di Farhad, il patron del club di Liverpool. Poteva aspettarselo però:e 5 dei suoi predecessori erano stati esonerati. Da Ancelotti a Benitez, sono in tanti ad essere passati dalla scure di una società che spende tanto () ma lo fa male ed è in una fase di riassesto, complice anche il grande esborso per il nuovo stadio (. Arrivato il 31 gennaio 2022, Lampard era riuscito a salvare a fatica il club nella passata stagione ma(mai retrocesso in 72 anni). Lascia i Toffees all’ultimo posto in classifica col Southampton:, arrivavano da 11 sconfitte nelle ultime 14, da 8 match senza vittorie con 6 ko e sole 4 reti. Proprio la sterilità offensiva è stata una delle colpe imputatagli dalla, e ora si trova a due punti dalla zona salvezza. Fatali i ko con Southampton e West Ham e il fatto che l’ultimo successo risalisse al 22 ottobre. Per sostituirlo, tra i tanti nomi quelli più suggestivi sono di certo quelli di Waynee Marcelo. L’ex Liverpool è stato cacciatodopo essere stato nominato nuovo manager nel novembre 2021. I Villans avevano puntato forte su di lui ma i risultati, soprattutto nel secondo anno, sono stati insufficienti.. Eppure la dirigenza, come al solito, aveva speso tanto sul mercato. I colpi estivi (Diego Carlos, Dendoncker e il riscatto di Coutinho) facevano sperare in ben altri traguardi, che sta provando ora a raggiungereProtagonista sul mercato, il Villa aveva spesoVivacchiare nei bassifondi della classifica non poteva essere l’obiettivo del club che ha deciso di fare a meno dell’allenatore, prima idolatrato dai tifosi, e poi subito rinnegato.– Il loro esonero ha riaperto una questione mai realmente sopita.C’è chi ci riesce, vedi Arteta o Xavi, e chi meno, e qui la lista è più lunga. Da Ferrara a Pirlo, passando per Seedorf sono tantissimi gli allenatori che dal campo sono passati alla panchina con risultati alterni.Il primo era arrivato al club di Championship nel 2018 portandolo in finale playoff, persa contro l’Aston Villa. Il secondo aveva iniziato ancora più in alto, con la squadra di Glasgow. Due secondi posti, dietro al Celtic, e poi il trionfo nel 2021 a rompere l’egemonia decennale dei biancoverdi.Lampard lo fa con il, una sfida forse troppo grande per lui. In 18 mesi arriva quarto nel primo anno, in cui perde anche la FA Cup in finale, mentre stenta nel secondo.Gerrard inizia bene a Birmingham portando il Villa alma, come il suo collega, si perde nel secondo anno e viene cacciato. Rette parallele tra Lampard e Gerrard, 44enne uno, 42enne l’altro. Uno disoccupato da poche ore, l’altro ora commentatore tv. Background diversi i loro: l’ex Chelsea è figlio e nipote d’arte, lo Scouser invece è figlio della middle class. Affrontano la vita in modo diverso, anche gli esoneri, per ora sono entrambi fermi al palo e la sfida ora è a chi rientrerà prima.