Prime pagine 15 novembre: "L'Italia che piace", "Juve, la lista di Giuntoli" e "Roma, vita da Claudio"

La vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Belgio in casa dei Diavoli Rossi di Romelu Lukaku qualifica gli azzurri ai quarti della Nations League e domina, insieme alla vittoria di Sinner su Medvedev le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi venerdì 15 novembre 2024." è il titolo della Gazzetta dello Sport a cui fanno eco Corriere dello Sport, una vittoria che "", e Tuttosport conSosta per le Nazionali ed inevitabilmente è tempo anche di mercato con la Gazzetta che sottolinea il ricco programma rinnovi di casaCorriere dello Sport che punta l'attenzione sullae il QS che invece guarda al singolo Federico Chiesa con

Questi e molti altri titoli nelle prime pagine, italiane e non, sportive e non, in edicola oggi venerdì 15 novembre 2024. Scorri la gallery.