tre esperienze nell'Olimpo del calcio italiano, tre solchi nell'immaginario collettivo dei tifosi, tre - anzi, sei - Leit Motiv che vanno a ripetersi nella. Lucianoè così, prendere o lasciare, e a Napoli si sta ripetendo con una precisione curiosa quello che è già successo nella Capitale e a Milano. Nel bene e nel male...Della querellesi è scritto, parlato, girato serie tv; il tecnico di Certaldo ha prima consacrato e poi, nella sua seconda esperienza in giallorosso,. Poi,da dove oggi cerca di trovare una via di uscita., mai brillante anche se sempre impiegato fino all'addio per volare a Toronto.Invece quando si parla diSpalletti è un maestro: in principio fu, chee poi, tra gli anni in Friuli e quelli alla Roma,dove ha fatto le fortune dei giallorossi; poi, trasfigurato da svogliato e indolente centrocampista offensivo ad. E oggi lo stesso percorso lo sta facendo, che era, capace di grandi giocate e di una regia sapiente. "dopo la vittoria col Verona. E pensare che all'inizio il prescelto era, in cui Spalletti aveva ammesso di rivedere Pizarro. Invece,. Certo, se l'ex Celta Vigo è questo, possiamo aspettarci dagli azzurri un'altra stagione di grande calcio, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale.