Croazia-Francia pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Croazia-Francia: il consiglio dell'esperto e il parere dei bookies

Gara importante per indirizzare il discorso qualificazione. La Francia può battere la Croazia anche fuori casa, potendo contare su un Kylian Mbappé in un grande momento di forma. In virtù di ciò consiglio di puntare sul Segno 2, messo in lavagna dai maggiori operatori con una quota media di 2.15. Andrea Stefanetti

Giovedì 20 marzo, alle ore 20:45, la Francia di Didier Deschamps farà visita alla Croazia di Zlatko Dalić, nella gara d’andata dei quarti di finale di Nations League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote 1x2 di Croazia-Francia di tre differenti operatori:I croati sono reduci dal pareggio casalingo con il Portogallo del 16 novembre scorso, mentre la Francia ha battuto l’Italia di Luciano Spalletti. A San Siro i francesi si sono imposti 1-3.I vicecampioni del mondo vogliono vincere per giocare il ritorno in casa in posizione di vantaggio, mentre la Croazia vuole provare l’impresa a Split e poi giocarsi le chance di qualificazione fuori casa.

Quale sarà il risultato esatto di Croazia-Francia? L'opinione dei bookies

Entrambe le squadre vogliono vincere per indirizzare il discorso qualificazione alle semifinali di UEFA Nations League. La Francia vuole vincere anche fuori casa per giocare il ritorno casalingo con maggiore tranquillità. Tenendo conto di un’analisi accurata,, mentre Snai e Betsson pagano la quota rispettivamente a 9.25 e 9.50.

Croazia-Francia: i precedenti

Le probabili formazioni di Croazia Francia

Croazia e Francia si sono sfidate 10 volte nella storia e i precedenti sorridono ai francesi. La Nazionale transalpina ha vinto 6 volte, mentre è soltanto una la vittoria della Croazia. Sono 3, invece, i pareggi. Il precedente più illustre è la finale dei Mondiali del 2018 giocati in Russia: in quell’occasione, la squadra di Didier Deschamps ha vinto 4-2.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per l'andata dei Quarti di Finale di Nations League:

Croazia (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Kramaric, Ivanovic, Baturina.

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Konate, Saliba, Theo Hernandez; Camavinga, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Thuram, Mbappé.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Croazia e Francia, prevista per giovedì 20 marzo, sarà trasmessa su UEFA TV, insieme agli altri quarti di finale di Nations League. Gli utenti in possesso di una smart TV Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV potranno guardare gratuitamente le partite della Nations League attraverso l'app UEFA.tv.