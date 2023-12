Il futuro di Kylian Mbappé, tra Paris Saint-Germain e voci di addio continua a tenere banco. Secondo quanto riportato da L'Equipe, nonostante le leggere frizioni con Luis Enrique e l'insistenza del Real Madrid, il giocatore non è intenzionato a lasciare Parigi a gennaio. Storia diversa invece per il prossimo mercato estivo, quando scadrà il contratto del francese e potrà partire a zero.