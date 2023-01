Il Paris Saint-Germain è ancora alla ricerca di un elemento offensivo. Il club della capitale, preso atto dell'impossibilità di ingaggiare subito Rayan Cherki del Lione, sta provando a riportare in Francia il brasiliano Malcom. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, l'esterno offensivo ha già accettato la proposta ma bisogna trovare l'intesa con lo Zenit San Pietroburgo: i russi sono disposti a cedere il giocatore solo in prestito secco oneroso o con obbligo di acquisto, mentre Luis Campos non si muove dal prestito con opzione anche a causa del fair-play finanziario.