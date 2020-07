Il risveglio di questa mattina e il post pubblicato sui suoi canali social () avevano fatto ben sperare i tifosi delsulle condizioni cliniche di, uscito infortunato alla caviglia dalla finale di Coppa di Francia poi vinta contro il Saint Etienne. L'intervento di Perrin è apparso fin da subito molto grave e ora, attraverso il sito ufficiale del club pariginoMbappé ha infatti riportato(che comprende i legamenti ndr.). Sarà rivalutato in 72 ore sia da un punto di vista clinico che attraverso nuovi esami radiografici.I tempi di recupero non sono ancora certi, ma sicuramente è in fortissimo dubbio, ora più che mai, la sua presenza in campo nella gara dei quarti di finale di Champions League che vedrà il PSG affrontare l'Atalanta mercoledì 12 agosto.