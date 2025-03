AFP via Getty Images

Qualificazioni Mondiali 2026, l'Italia deve temere la Norvegia? Manita in Moldavia con 5 marcatori diversi

Cristian Giudici

40 minuti fa



Germania-Italia di domenica sera a Dortmund non mette in palio soltanto la qualificazione alle Final Four di Nations League. Infatti chi passa il turno sarà inserito per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026 nel gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo; invece chi viene eliminato andrà nel gruppo I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.



Quest'ultima squadra nella prima giornata ha perso 5-0 in casa contro la Norvegia, in goal con Ryerson al 5', Haaland al 23', Aasgaard al 38', Sorloth al 43' e Donnum al 69'.



Martedì 25 marzo con calcio d'inizio alle ore 20:45 è in calendario Israele-Norvegia sul campo neutro di Debrecen in Ungheria.