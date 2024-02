Quando chiude il mercato in MLS? Tutte le date

Chiuso il mercato in Italia, con il gong ufficiale scattato alle 20 di giovedì 1° febbraio, lo sguardo si rivolge alle altre nazioni. Se nei maggiori 5 campionati la data di chiusura della finestra invernale dedicata ai trasferimenti è uniformata e varia solo di poche ore (in Premier ad esempio il mercato chiude alle 23 del 1° febbraio), in alcuni campionati il mercato rimane aperto. Tra queste c'è la MLS, che avendo date differenti per l'inizio e la fine del campionato, si distingue anche per quanto riguarda le date del mercato.



TUTTE LE DATE - Partendo dal presupposto che la stagione 2024 del campionato statunitense inizierà il 21 febbraio 2024 e terminerà il 7 dicembre 2024 con la finale di MLS Cup (la regular season durerà fino al19 ottobre), il mercato rimarrà aperto per buona parte del campionato. Le date ufficiali del mercato in MLS vedono infatti l'apertura fissata a mercoledì 31 gennaio 2024, mentre la chiusura è per martedì 23 aprile.



MINACCIA PER LA SERIE A - Se il periodo dedicato ai trasferimenti in entrata in Serie A si è già chiuso (a meno di arrivi a parametro zero), non vale lo stesso per le uscite. I club di Serie A dovranno quindi guardarsi dagli affondi dei ricchi club di MLS fino al 23 aprile, con diversi nomi già accostati ad un possibile passaggio al campionato americano. Tra questi, c'è ad esempio, Luis Muriel che ha già ricevuto un'offerta ufficiale dall'Orlando City.