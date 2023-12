L'anticipo della sedicesima giornata di andata del campionato dimette di fronte, quando la sfida tra le due compagini è stata accompagnata da gravi incidenti.consegna una quotidianità diversa rispetto a quella di quattro anni prima. Le ferite e le lacerazioni nel tessuto sociale sono numerose e profonde. In ogni ambito il fermento e la voglia di ricominciare fanno il paio con tumulti e contrapposizioni che diventano sempre più violente e sanguinose, tanto da connotare un preciso periodo storico, il “biennio rosso” che sfocerà infine nell'ascesa del fascismo al potere. L'Italia postbellica è un Paese spossato, lacerato e inquieto. Dalla Conferenza di Pace di Versailles la vittoria italiana diventa “mutilata”, il malcontento sale e D'Annunzio non perde tempo e nel settembre del 1919 occupa Fiume, mettendo in grave imbarazzo il Governo italiano, già in difficoltà di suo. Non solo il governo politico. Il “vate”, infatti, propone al Presidente della FIGC Montù – rieletto nell'Assemblea di aprile – di iscrivere al campionato di calcio anche una squadra fiumana. Non se ne farà nulla – ovviamente – anche perché avrebbe significato inasprire le già tese relazioni con gli USA di Wilson con il serio rischio di vederle compromesse.. Come sappiamo, durante la Grande guerra si era fermato solo il campionato di Prima categoria, ma a calcio si era continuato a giocare un po' ovunque nella Penisola, anche al fronte. Solo dopo aver deliberato – non senza polemiche – di mantenere la sede a Torino e la conferma di Montù quale presidente federale, il vero scontro si ha sul “format” del campionato., un torneo che avrebbe stabilito quali tra queste si sarebbero iscritte al campionato di Prima Categoria 1920/21.e prive di interesse, iniziato con le qualificazioni nell'ottobre del 1919 e che terminerà soltanto a giugno inoltrato con la finalissima nazionale: in mezzo tanta confusione e tensione tra le società e tra gli spettatori., uno dei quali si verifica durante la prima gara del “gironcino” di finale del Nord. Come detto il campionato è elefantiaco e lunghissimo. Per decretare la vincitrice del Nord, viene deciso che le tre squadre qualificate dai gironi interregionali di semifinale si incontrino tra loro in gara unica sul campo neutro della squadra che riposa,che segna sul filo del fuorigioco, tanto che le proteste dei genoani si fanno veementi.Entrambe le squadre provano a vincere, ma è ancora la Juventus a segnare:, ma ancora una volta la posizione è parecchio dubbia. L'arbitro – l'esperto Varisco – convalida, i genoani si arrabbiano, ma il peggio deve ancora arrivare.. Poco dopo la mezzora della ripresa da un corner un difensore della Juventus respinge con la mano, fallo non visto dall'arbitro e sul ribaltamento di fronte. È a quel punto che si scatena il putiferio. Tutti si lamentano, il genoano Traverso per protesta abbandona il terreno di gioco, i tifosi si scatenano e invadono il campo e così l'arbitro è costretto a sospendere la partita e a rifugiarsi negli spogliatoi. Ci vorrà del tempo, ma alla fine i dirigenti riescono a riportare la calma e a convincere un recalcitrante Varisco a far ritornare le squadre in campo e a finire la partita.in un clima di profonda tensione. Tanto che il terzo – decisivo – incontro non verrà giocato a Torino – come da programma – bensì a Modena.