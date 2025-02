Serie A, Inter e Juventus le squadre più indebitate: i dati del 2023/24

AFP via Getty Images

Il portale specializzato Calcio e Finanza, dopo aver analizzato i dati legati al conto economico aggregato, si è concentrato sull'indebitamento dei club nei bilanci della stagione 2023/24.Dati che, a livello aggregato, hanno registrato numeri in sostanziale equilibrio rispetto alla stagione precedente, in cui i debiti avevano toccato i 4,6 miliardi, in calo rispetto ai 4,8 miliardi del 2021/22.- Il sito parte analizzando l'indebitamento loro. Al 30 giugno 2024,. Tuttavia, per entrambi si tratta di dati in calo rispetto al 30 giugno 2023, considerando che il club nerazzurro ha visto scendere in particolare i debiti verso soci (calato ulteriormente dopo il 30 giugno 2024 con una conversione di debiti in capitale da parte della proprietà Oaktree), mentre per il club bianconero è calato l’indebitamento finanziario alla luce del rimborso del bond da 175 milioni grazie alle risorse provenienti dall’aumento di capitale.

Alle loro spalle: per i giallorossi poco meno della metà della somma è riferibile a soli debiti verso la proprietà dei Friedkin, per i rossoneri la cifra di indebitamento lordo non è da confondere con il vendor loan che il fondo Red Bird ha in essere con il fondo Elliott, recentemente rifinanziato con nuova scadenza a luglio 2028.- Calcio e Finanza analizza anche i debiti finanziari netti dei club. Ampiamente negativa la posizione di(-277,1 milioni di euro),(-242,8) e(-139,4). Ampiamente positiva invece quella di Napoli (+160,0) e Atalanta (+27,3).

Qui sotto l'indebitamento lordo dei 20 club della Serie A 2023/24 (comprese le tre squadre retrocesse: Sassuolo, Frosinone e Salernitana)