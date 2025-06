Quanto guadagna Rabiot al Marsiglia

AFP via Getty Images

. Ancora, di nuovo. E lo fa proprio con quel Milan che un anno aveva provato a convincerlo a rimanere in Italia dopo la fine del contratto con la Juventus, ma il giocatore decise di tornare in Francia e firmò con il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Ora però la situazione è cambiata: sulla panchina rossonera è arrivato Massimiliano Allegri con il quale il centrocampista trentenne ha avuto un ottimo rapporto ai tempi della Juventus. Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Rabiot ha aperto a un possibile arrivo al Milan, quantomeno alla possibilità di parlarne.

- La situazione contrattuale di Rabiot al Marsiglia potrebbe farlo diventare anche un'occasione di mercato per i club che cercano una mezz'ala d'esperienza con le sue caratteristiche. L'accordo con il club francese è in scadenza a giugno 2026 e al momento ancora non si è parlato di rinnovo, con un solo anno di contratto la società potrebbe fare uno sconto per non rischiare di perderlo a zero più avanti.

- Lasciata la Juventus a parametro zero, Rabiot ha firmato con il Marsiglia fino al 30 giugno 2026 ripartendo da casa.dopo quella 2022-23 con la Juventus. E quell'anno, sulla panchina dei bianconeri, c'era proprio Massimiliano Allegri.