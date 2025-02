Quanto ha guadagnato il Milan dalla cessione di Morata al Galatasaray

AFP via Getty Images

L'avventura dial Milan si è conclusa dopo solo qualche mese. L'attaccante spagnolo non è riuscito a trovare continuità di gol e rendimento in una prima parte di stagione complicata per tutta la squadra rossonera con anche il cambio d'allenatore - fuori Fonseca e dentro Conceiçao - così l'ex Atletico Madrid è stato ceduto nella sessione di mercato di gennaio al Galatasaray.- In Turchia Morata ritrova Osimhen, Mertens e altri giocatori che sono passati dalla Serie A,; negli accordi però il Galatasaray ha la possibilità di prolungare il prestito fino al 30 giugno 2026 (fino alla fine della prossima stagione) a fronte di un pagamento di 3 milioni di euro, il diritto di riscatto nell'estate 2026 sale a 9 milioni.

- La trattativa è decollata a sorpresa negli ultimi giorni di mercato,; così i rossoneri avevano individuato nello spagnolo il giocatore sacrificabile per fargli spazio, soprattutto dopo non aver ricevuto offerte considerate valide per Jovic. Prima del derby contro l'Inter Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dell'addio di Morata: "Alvaro è una grande persona, lo rispetto e lo ringrazio. Ma a volte non c’è quel click nel calcio".