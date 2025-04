Quanto vale la Coppa Italia? 7 milioni di motivi per provare a vincerla, e la Supercoppa...

400 mila euro per l'accesso agli ottavi di finale

Quattro squadre, quattro partite, due derby. Laentra nel suo penultimo capitolo con le semifinali di andata che prenderanno il via questa sera, martedì 1 aprile 2025, con la prima garache prenderà il via a partire dalle 20.45 al Castellani e con la seconda gara, il derby di Milano,in programma mercoledì 2 aprile a San Siro sempre a partire dalle 20.45. Perché però per tutti e 4 i club la corsa ad alzare il trofeo potrebbe essere fondamentale? Piccolo spoiler, il punto di vista sportivo non è prioritario.I premi per l'attuale competizione sono in forte crescita e se tutto sarà confermato, al netto degli incassi da stadio e quindi soltanto come premi garantiti dalla Lega Serie A, la cifra finale in caso di vittoria si attesterà. Nella scorsa stagione i premi già maturati a questo punto della competizione erano stati diA questa cifra vanno aggiunti idi euro per la finalista perdente e gli oltreper la finalista vincente.

La cifra finale, essendo i vari premi calcolati in percentuale sulla vendita dei diritti tv anche all'estero (e come riportato da Calcio & Finanza spesso vengono comprate le singole partite della parte finale del torneo)Sette milioni di motivi, per giocarsela fino alla fine che potrebbero dare un piccolo boost per ilA questo, inoltre,che è già stata confermata con il format a 4 squadre. Se sarà ancora in Arabia Saudita le cifra sfioreranno ancora i 24 milioni complessivi (8 per la vincente, 5 per la finalista e 1,6 milioni per le altre due partecipanti), ma soltanto a stagione in corso si saprà dove e quando verrà disputato l'evento e se non sarà in Arabia le cifre saranno inferiori.