Quanto valgono le maglie di Juventus, Inter e Milan? Il peso degli sponsor

La sfida per il titolo di prossimo Campione d'Italia non è ancora iniziata: il calciomercato impazza e continuerà a farlo fino ad inizio settembre quando sarà più facile farsi un'idea degli equilibri che si potranno formare nel prossimo campionato. Si può già stilare peròe in questo caso il podio è già completo e formato da- E' infatti di oggi (lunedì 16 giugno, ndr) la notizia di Calcio & Finanza relativa alla nuova partnership della Juventus che rivoluzionerà l'architettura della maglia da gioco in vista della stagione sportiva 2025/26:

- Sempre secondo Calcio & Finanza, Jeep e Visit Detroit porteranno con sè una dote di circa 28/30 milioni di euro a stagione. A questa somma bisogna aggiungere gli oltre 46 milioni garantiti da Adidas (cifra che potrebbe anche crescere in caso di qualificazione alle prossime coppe europee), i 5 di WhiteBIT e i 4 di Cygames, per un totale che si aggira attorno agli- Come detto in apertura, nel panorama calcistico italianoe degli sponsor., vice Campioni d'Italia e d'Europa, si piazzano al secondo posto in questa speciale classifica con un valore della maglia che si attesta attorno aiBetsson (30 milioni), Nike (21,250 milioni), U-Power (4,5 milioni) e Gate.io (6 milioni).Emirates (19 milioni), Nike (25,2 milioni), Bitpanda (5 milioni) e MSC (5 milioni).