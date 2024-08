Radu spera ancora in una chiamata della Sampdoria, Sassuolo in stand-by. Borini e Vieira...

Maurizio Borsari/AFLO

Lasta vivendo un periodo di riflessione in questa sessione di calciomercato per quanto riguarda la porta. Attualmente, la rosa blucerchiata conta già tre elementi per il ruolo di estremo difensore: Ghidotti, Vismara e Ravaglia. Nei giorni scorsi il nome di Andrei Radu, classe '97 di proprietà dell'ed ex Genoa, è stato accostato al club genovese. Tuttavia, le ultime indiscrezioni descrivono l'arrivo dialla Sampdoria sempre più improbabile.Il portiere rumeno è seguito anche dal, ma sembra stia prendendo tempo nella speranza di unadellaSampIn caso non dovesse arrivare, secondo Tuttosport Radu potrebbe decidere di accettare l’offerta del club emiliano. La possibilità che il Doria ingaggi un altro portiere appare però bassa, considerando la presenza numerica nel reparto e la necessità del club di cedere alcuni esuberi per abbassare il monte ingaggi e fare cassa.

Tra i nomi in uscita, Fabioè nel mirino del Cagliari, mentre Ronaldopiace all'Empoli. Attenzione anche a, che potrebbero essere tra i prossimi a lasciare Genova durante questa sessione di mercato. La dirigenza blucerchiata dovrà dunque concentrarsi sulle cessioni, per alleggerire il bilancio e prepararsi ad eventuali ultimi colpi in entrata.