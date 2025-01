Ranieri: "La mia ultima Roma, ho capito i Friedkin e sul ritorno di Totti…"

L'allenatore giallorosso, reduce dalla vittoria nel derby contro la Lazio, racconta in un'intervista al Corriere dello Sport: "Io sono Benjamin Button…e quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Ho capito di essere cambiato all'Olimpico, quando veniva cantato l'inno di Antonello Venditti, io non salivo dal tunnel perché mi commuovevo, mentre adesso riesco a reggere l'emozione e, anzi, il canto dei sessantamila mi dà l'ultima botta d'energia".

. Mi hanno tirato giù dall'Aventino. Quel lunedì di novembre,, chiamano me e che pensiero posso mai fare? Claudio, si ricomincia.Non parlano in pubblico? Gli americani sono fatti così, affidano i compiti alle persone che scelgono e se non vanno bene le cambiano".

. Io ho semplicemente portato le mie idee, ho provato a stimolare i ragazzi, siamo entrati presto in sintonia. Cosa significa entrare in sintonia? Pensare le stesse cose, dare tutto l'uno per gli altri. Giocare sempre alla morte. Sono uno che in allenamento pretende tanto, quando arriva la partita lascio libertà ai giocatori perché, se hanno lavorato bene, sanno come comportarsi sia difensivamente sia offensivamente. A ogni errore deve corrispondere una reazione, nessuno deve ripensare allo sbaglio che ha appena commesso. C'è tanto tempo ancora. Sbagliamo tutti, in campo, nella vita… Tempo fa lessi una frase che mi piacque parecchio: se un errore non è un trampolino di lancio, è un errore. Ho tutto chiaro, ma ora le cose vanno meglio, la squadra ha recuperato l'autostima, è in fiducia".

che sta facendo una grande stagione e un bellissimo calcio. Domenica, una Roma che sa stare in campo. Molto distante da quella di Napoli, ma ero arrivato solo da un giorno e i nazionali erano appena rientrati. Il progresso, la crescita è notevole. A Napoli avevamo fatto una partita buonina, ma eravamo stati troppo timidi, non avevamo mai provato a vincere".

perché tra poco giocheremo tre partite a settimana., del resto si parla di mercato di riparazione e allora anche noiIl sorriso è importante, chi arriva al campo col sorriso, come Paulo, facilita le cose e ti riempie il cuore. DybalaNel derby lui e Dovbyk hanno fatto un lavoro eccezionale, contribuendo al successo in modo decisivo".

, loro sanno bene cosa fare e, non a caso si appoggiano sempre su di loro".Parlerò con lui, così come ho parlato con Daniele De Rossi e vorrei tanto abbracciare Bruno Conti, che non vedo da troppo tempo.