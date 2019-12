Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della sconfitta dei bianconeri in Supercoppa Italiana: "Forse è un bene che la Juve abbia perso, così può correggere i difetti per raggiungere i grandi obiettivi che ha, come la vittoria della Champions e dello scudetto. La Juventus in questo momento subisce troppi gol, bisogna trovare una soluzione e capire quali sono i problemi. La Juventus nella sua storia non ha mai subito così tanti gol, quindi Sarri dovrà riflettere molto bene: credo che dovrà capire anche quali sono gli interpreti giusti per trovare l'equilibrio che serve a una grande squadra per raggiungere i risultati. Contro Napoli e Parma la Juventus ha giocato due grandissime partite, con Douglas Costa che animava il gioco d'attacco, mentre in questo momento fa un po' fatica ad avere solidità difensiva".