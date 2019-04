¡Así será el nuevo estadio Santiago Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/80Mvkm0aDO — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 2 aprile 2019

Ilpresenta quello che sarà la nuova casa delle Merengues, il nuovo(foto sito Real Madrid)., in conferenza stampa, davanti ai membri del comune della capitale spagnola, oggi ha sottolineato l'importanza di avere un nuovo stadio di proprietà:, il più confortevole e con le tecnologie più avanzate perché i tifosi possano godere delle partite. È una grande opportunità per noi, sarà un punto di riferimento per il 21° secolo e fonte di entrate per il club".TEMPISTICHE - Ilospita il Real dal 1947, ma ora ci sarà una nuova casa, un nuovo Bernabeu, un nuovo gioiello da 500 milioni di euro (pagamento dilazionato in 25 anni), con tetto retrattile: i lavori inizieranno in estate e si concluderanno entro 42 mesi. "Abbiamo iniziato questa strada nel 2009, non è stato facile. La prossima settimana firmeremo il contratto di finanziamento per le opere, e ad aprile il progetto sarà assegnato ad una delle società di costruzione in lizza per l'appalto, per iniziare il più presto possibile con la fine di questa stagione" le altre parole di Florentino Perez in conferenza. Inter e Milan prenderanno appunti?.