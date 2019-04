Il restyling del "Santiago Bernabeu" costerà al Real Madrid quasi 800 milioni di euro. Oggi, a dieci giorni dalla presentazione del progetto, la giunta direttiva ha approvato il mutuo per la ristrutturazione dello stadio che dovrebbe partire a fine stagione e che richiederà almeno tre anni e mezzo. Il costo totale è di 575 milioni di euro, a cui va aggiunto un 2,5% di interessi annuo. Il finanziamento sarà strutturato in tre tranche (luglio 2019, luglio 2020 e luglio 2021) e sarà restituito con rate annue da 29,5 milioni a partire dal luglio 2023, per concludersi nel 2049. Conti alla mano, il Real sborserà così 796,5 milioni di euro.