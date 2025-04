Real Madrid, Ancelotti ai titoli di coda. Un emissario del Brasile al "Bernabeu", il nodo del Mondiale per club

Quelle nelle quali la dirigenza del club spagnolo dovrà profondamente interrogarsi sulla propria volontà per ricostruire dopo la batosta per mano dell'Arsenal, ma dovrà tenere conto pure di quella dell'allenatore italiano. Che, per natura e per il profondo rispetto e la gratitudine che nutre verso la società che gli ha consentito di vincere e rivincere a più riprese, non sarà mai quello che sbatterà la porta prima di andarsene. Questa volta per sempre. Eppure, e qui torniamo alla famosa foto,Per chi non lo sapesse,Reduce dalla scoppola per mano dell'Argentina nell'ultima partita di qualificazione ai prossimi Mondiali e alla disperata ricerca di un nome di grande spessore per tornare a recitare un ruolo all'altezza della propria fama. Secondo Marca, il fatto che Diego Fernandes si trovi a Madrid in questi giorni non è affatto casuale. Nella conferenza stampa post-Arsenal, Carlo Ancelotti non ha voluto parlare di mercato e del suo destino , che per molti era profondamente collegato al percorso in Champions League. E, pur mettendo la mano sul fuoco sulla professionalità della sua persona che gli impedirebbe di trattare con altri nel mezzo di una stagione che vede ancora il Madrid impegnato nella corsa per Liga e Coppa del Re, non si può non rilevare come nel calcio esistano pure agenti ed intermediari.Prima ancora della pesante sconfitta all'Emirates Stadium con l'Arsenal, i segnali di scollamento nello spogliatoio eal termine di questa stagione e ad un ritorno di fiamma del. Che, sempre secondo la ricostruzione di Marca,che prende il via più o meno negli stessi giorni e che, nella migliore delle ipotesi, si conclude a metà luglio.Un problema in più,, che non può permettersi di “cacciare” un'icona della propria storia senza riguardi, ma nemmeno presentarsi ad una vetrina come la nuova competizione voluta dalla FIFA che farà il suo esordio negli Stati Uniti senza una soluzione di alto profilo. Una vicenda più ingarbugliata del previsto, un epilogo già di suo non all'altezza per tutto ciò che Ancelotti e il Real significano l'uno per l'altro.