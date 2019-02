Real Madrid-Barcellona (calcio d'inizio alle ore 21, in diretta tv su DAZN) mette in palio la finale di Coppa del Re. Si parte dall'1-1 dell'andata al Camp Nou, dove Malcom ha risposto all'iniziale vantaggio segnato da Lucas Vazquez. Stasera al Bernabeu le due grandi squadre di Spagna schierano le formazioni-tipo, fatta eccezione per i portieri. Tre casi agitano Solari: Marcelo, Isco e Bale tutti in panchina. Dall'altra parte Valverde preferisce Dembelé a Coutinho. Arbitra Sanchez Martinez. Domani sera si gioca l'altra semifinale di ritorno tra Valencia e Betis (andata 2-2).



PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucaz Vazquez, Benzema, Vinicius.

BARCELLONA: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Dembelé, Suarez, Messi.