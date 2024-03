Real Madrid su Yoro, il Lille chiede un obiettivo del Milan

Il Real Madrid prepara le mosse per il futuro. Kylian Mbappé è sempre più vicino e sarà il colpo a parametro zero già sfiorato due anni fa, prima del rinnovo a sorpresa con il Paris Saint-Germain, ma tra gli obiettivi di Florentino Perez c'è anche un nuovo difensore centrale



Il reparto quest'anno ha visto i gravi infortuni di Eder Militao e David Alaba, ma nel complesso ha bisogno di un rinnovamento viste le carte d'identità di Antonio Rudiger (31 anni) e Nacho Fernandez (34). I blancos cercano un nuovo prospetto e lo hanno trovato in Ligue 1.



OBIETTIVO YORO - Il Real infatti ha messo nel mirino Leny Yoro, 18enne rivelazione del Lille capace di collezionare già 35 presenze e 3 gol con la maglia del LOSC. Talento, fisico e margini di crescita, tante caratteristiche che hanno fatto balzare il giovane centrale in cima alle preferenze del club di Madrid, anche se la richiesta è alta (60 milioni di euro) nonostante il contratto in scadenza nel 2025.



CHIESTO UNO SCAMBIO - Dopo i primi contatti, il Lille ha aperto alla possibilità di inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso cash e ha fatto un nome: stando a Defensa Central, i francesi vogliono il prestito di Arda Guler per una o due stagioni. Una soluzione che, si legge, non convince però il Real, nonostante il turco arrivato in estate dal Fenerbahce non ricopra un ruolo di primo piano nello scacchiere di Carlo Ancelotti.



E IL MILAN... - Una buona notizia per il Milan, che negli scorsi mesi è stato accostato al giovane Guler con la possibilità di sfruttare i rapporti con il Real Madrid per ragionare su una nuova operazione in stile Brahim Diaz, ossia un prestito pluriennale che preveda, eventualmente riscatto e controriscatto del cartellino.