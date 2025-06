Reijnders, messaggio di addio al Milan: "Una famiglia è per sempre. È stato un sogno giocare per voi"

Getty Images

è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del. L'addio del centrocampista olandese alha fruttato una plusvalenza importantissima alle casse rossonere che ha reso meno amara la separazione con il miglior giocatore della passata stagione nonché idolo dei tifosi. Oggi l'ex-Az Alkmaarper i suoi anni passati a Milano.Giocare a San Siro è stato un sogno. D'ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero. Grazie Mille e sempre forza Milan" è il testo del messaggio che però è molto più amplio sfogliando le foto e i video da lui postati.

Giocare per voi ed essere parte della vostra storia è stato un sogno. Perché: Ac Milan significa giocatori iconici. È un onore che io sia stato parte di questa famiglia. Grazie per la fiducia ricevuta dai manager, dallo staff e dai miei compagni. Mi hanno dato l'opportunità di giocare ai massimi livelli e crescere fino al giocatore che sono oggi. Sono incredibilmente orgoglioso che io abbia vinto il mio primo trofeo importante qui"."Dico questo perché il Milan avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Qui è dove sono davvero cresciuto come giocatore e come persona. Siamo diventati genitori qui, il nostro piccolo avrà sempre Milano come luogo di nascita. Tutto questo, in soli due anni. Non posso ringraziarvi di più. Per me siete stati famiglia e la famiglia è per sempre. Con tanto amore TI".