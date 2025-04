Renato Veiga, la Juventus si muove: l'obiettivo è averlo al Mondiale ma il Chelsea chiede 50 milioni

AFP or licensors

? Valutazioni in corso. Momenti di riflessione. E tutto ciò che serve, adesso, per prendere semplicemente un po' di tempo, perché poi c'è bisogno effettivamente di capire quale sarà il contorno dellache sarà. Se comprenderà la, oppure no. E se proseguiranno le spese importanti, se il grande investimento, oltre a quello offensivo, sarà pure difensivo. Insomma: tanti dubbi, ad oggi.

Vale per, vale per(per il quale dipenderà quasi tutto dalla prossima guida tecnica, se ce ne sarà una differente), e vale pure per. Il difensore portoghese è stata una: è partito a sinistra nella difesa a 4, subito apprezzato da Thiago Motta per le sue doti palla al piede e quelle caratteriali; ha proseguito da centrale dei 3 con Tudor, prendendo sin da subito un posto da titolare al rientro dall'infortunio, con Pierreinizialmente partito dalla panchina. C'è apprezzamento, e tanto.. I Blues hanno seguito e tanto la crescita mostrata da Renato in questi mesi bianconeri, non sono certi di volersene privare, ma, proprio come non ne ha fatte Enzoquest'estate. Considerato però il livello raggiunto e mostrato dal difensore, la cifra di partenza è inevitabilmente alta, e dalle parti di Londra non la considerano una mossa per "spaventare" o una cifra così morbida, tale da iniziare una trattativa al ribasso. Tutt'altro.

In attesa di capire e capirsi un po' di più, lavorrebbe portareal Mondiale per Club. Si attendono perciò novità, oltre a un contatto diretto tra i club per definire la posizione del calciatore nel mese di luglio. Da parte di Renato, tutta l'intenzione di chiudere al meglio la stagione in bianconero: a Torino ha trovato una situazione ideale per mettersi in mostra, ePer quanto sia il protagonista di questa storia, però, sa benissimo che saranno gli altri a decidere per lui e su di lui.