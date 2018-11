Poteva vestire la maglia nerazzurra, stasera invece l'Inter se lo ritroverà contro. Arthur, centrocampista del Barcellona, è stato un grande obiettivo di Piero Ausilio. Come rivela il Corriere dello Sport, il direttore sportivo del club di Corso Vittorio Emanuele inviò un anno fa il suo vice Baccin in Brasile per vedere dal vivo il calciatore verdeoro: il club nerazzurro dovette però alzare bandiera bianca di fronte all'offerta, superiore alla clausola rescissoria, del Barcellona al Gremio di 31 milioni di euro più 9 di bonus.