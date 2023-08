Mancano ormai 48 ore e la Serie A 2023/24 prenderà ufficialmente il suo via. Il fischio d'inizio del Benito Stirpe di Frosinone dove scenderà in campo la squadra Campione d'Italia in carica, il Napoli, farà tornare a rotolare sui nostri campi il nostro tanto amato pallone. Una corsa che come ogni anno durerà 38 giornate con obiettivi più o meno differenti e che ci porterà il prossimo 26 maggio 2024 a celebrare un nuovo campione.



Siete pronti? Quanto vi è mancato? E soprattutto, chi vedete come favorito? Sì, il gioco delle griglie di partenza è ufficialmente partito e chi siamo noi per esimerci dal raccontarvi le nostre previsioni? Abbiamo evitato la zona retrocessione, perché prima di tutto, non è mai bello scommettere sui fallimenti. Abbiamo invece scelto di puntare tutto sui piazzamenti importanti, quelli delle prime 7 posizoni, che oltre allo scudetto assegnano anche i posti Champions, Europa e Conference League.



La redazione di Calciomercato.com si è spaccata fra la conferma del Napoli, con il peso dello scudetto sul petto e sull'Inter che però convince a metà. Poca fiducia nella Roma e nella Fiorentina, tanta nel mercato del Milan mentre divide quello della Lazio, mentre stuzzica il mercato dell'Atalanta. Ecco le nostre scelte, motivate al 17 di agosto, a mercato ancora aperto. È un gioco, sia chiaro, e mettere in fila dall'1 al 7 le squadre non specifica come poi la lotta possa dipendere da un punto in più o un punto in meno.



Qual è la vostra? Ditecelo nei commenti e sui social