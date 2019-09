Migliore in campo nella sfida vinta dalla Fiorentina contro il Milan, Franck Ribery ha parlato a Sky Sport al termine della gara.



SAN SIRO - "Sono contento, giocare a San Siro è sempre speciale: uno stadio grande, pieno di tifosi.. Spiace per il Milan è un momento un po' difficile ma era importante per noi e abbiamo fatto una bella partita".



VECCHIO - "Sì, sono vecchio. Non sono giovane. Ma mi piace giocare a pallone. Il calcio è la mia vita, Voglio aiutare la Fiorentina, ho due anni di contratto qui e sono contento".



CHIESA - "Federico è un buon giocatore, parlo sempre con lui e mi ascolta sempre. Per lui è importante giocare sempre come oggi".