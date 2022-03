Mauricio Pinilla, ex attaccante di Atalanta, Genoa, Cagliari e Palermo, ha accuse di natura fiscale che pendono su di lui nella sua terra natale, il Cile. Secondo il portale cileno AlAireLibre, Pinilla non avrebbe terminato di pagare un debito milionario per l'affitto di un locale adibito a bar, che non ha fruttato i soldi sperati. I proprietari del fondo, si legge, hanno provato a contattarlo ma non riescono ad avere sue notizie. E la Procura cilena indaga...