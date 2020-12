11 metri per la felicità. Sono quelli che ci sono tra la linea di porta e il dischetto. Il pallone al centro e Cristiano Ronaldo in posizione: rincorsa, tiro, gol. Sì, finisce sempre così. Con Barcellona e Genoa gli ultimi due esempi di un loop che va avanti da anni: solo 25 errori su calcio di rigore, 133 gol totali (21 in Serie A).. L'obiettivo è entrare nella top ten del campionato italiano dopo poco più di due stagioni, per farlo e agganciare Quagliarella e Maradona dovrà segnarne altri nove.