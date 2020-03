Sono 4 i calciatori del Bologna in scadenza di contratto a giugno. L'attaccante argentino Palacio è pronto a firmare il rinnovo anche per la prossima stagione, invece è in forse il futuro del difensore brasiliano Danilo. Sempre secondo il Corriere dello Sport, stesso discorso per Da Costa e Krejcl, il più in bilico di tutti.