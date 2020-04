Arjen Robben, ex esterno offensivo del Bayern Monaco, pensa al ritorno nel mondo del calcio, da giocatore: “All'inizio non mi mancava affatto il calcio, ma poi c'è stata una fase in cui il richiamo si è fatto sentire e ho pensato più volte che forse mi piacerebbe tornare a giocare ancora un po'. Di tanto in tanto ho avuto questi pensieri” le sue parole al sito del club bavarese.