E' ormai scontato l'addio di Borja Mayoral alla Roma. Lo riporta La Nazione, che parla dell'interessamento ormai ben più che concreto della Fiorentina per il calciatore spagnolo. I viola stanno cercando di strappare un accordo vantaggioso al Real Madrid, società che detiene il cartellino del numero ventuno romanista (ancora per poco). Prima di dare un definitivo si alla squadra di Rocco Commisso, l'ex blancos vuole essere sicuro che la formula di cessione alla Fiorentina riguardi il prestito con obbligo di riscatto e non il diritto. Alle porte c'è anche il Crystal Palace. Per ora l'unica cosa certa sembra essere la valigia pronta per lasciare Trigoria.