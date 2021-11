Non c’è pace a Trigoria. Dopo l’infortunio di Lorenzo Pellegrini e la mancata negativizzazione di Bryan Cristante e Gonzalo Villar al Covid-19 oggi è arrivato un altro tampone positivo in casa giallorossa. Si tratta di Felix Afena-Gyan, l’attaccante 18enne protagonista della vittoria sul Genoa e lanciato da Mourinho. Il ghanese (non partito per l'Africa in Nazionale la scorsa settimana) è risultato positivo dopo il consueto giro di tamponi ma sta bene e osserverà la terapia domiciliare come da prassi. Un’altra defezione per Mourinho impegnato domani in casa del Bologna prima dello scontro con l’Inter di sabato. Lo Special One spera di recuperare per quel giorno almeno Cristante che risultato positivo al Covid (così come Villar) lo scorso 20 novembre.