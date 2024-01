Roma-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 20.45 di domenica 7 gennaio, il 19° turno si chiude con Roma-Atalanta, incontro delicato per le ambizioni delle due formazioni, in piena zona Europa.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.



LE ULTIME - Rotazioni obbligate per Mourinho dopo l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia: spazio ai titolari con un occhio in difesa al possibile rientro di Smalling. Gasperini, invece, perde Lookman per la Coppa d'Africa: possibile chance per Scamacca.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Celik; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini