(sabato 4 marzo calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 28esima giornata di campionato in, la nona nel girone di ritorno.- Mourinho può contare su tutta la rosa al completo, fatta eccezione per il lungodegente Spinazzola. Vina e Mkhitaryan partono favoriti nei ballottaggi con Maitland-Niles e Sergio Oliveira, arrivati nello scorso mercato di gennaio.Dall'altra parte Gasperini deve fare a meno dello squalificato Toloi, oltre agli indisponibili Ilicic e Zapata. Maehle, Koopmeiners, Pasalic e Boga sono in vantaggio su Zappacosta, Pessina, Miranchuk e Muriel.ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Abraham, Zaniolo.ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga.Arbitro: Massa, assistenti Tegoni e Lo Cicero, Sozza quarto uomo, Di Bello e Ranghetti al Var.