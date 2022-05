Hugo Ekitike, attaccante dello Stade Reims ha parlato a L’Equipe del suo futuro: "Sono pronto a tutto, a restare qui o una nuova sfida. Penso che le persone mostreranno interesse per me. Da parte mia, starò tranquillo perché sono circondato dalle persone giuste per gestirlo. Andare via è una possibilità". L'attaccante piace alla Roma.