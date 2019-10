AAA centrocampista cercasi. Che lontano dalle finestre ufficiali di mercato significa pescare nella lista degli svincolati. La Roma ci sta pensando seriamente, gli infortuni di Cristante, Diawara e Pellegrini obbligano Petrachi e Fonseca a fare le dovute riflessioni. Là in mezzo la coperta è corta, oltre a Veretout, ci sono Pastore e Zaniolo che possono adattarsi ma non sono per natura centrocampisti centrali. Per questo motivo salgono le possibilità di vedere in giallorosso un nuovo volto attualmente senza squadra.



PRIMA SCELTA - In queste ore sono stati proposti o valutati diversi profili, tra i quali l'ex Manchester City, Sunderland ed Everton Jack Rodwell, uno solo è stato valutato 'interessante' dalla Roma. E' quello di ​Emil Hallfredsson, 35enne islandese con un passato in Italia tra Reggina, Verona, Frosinone e Udinese, con la quale ha chiuso l'ultima stagione. Tra domani e venerdì è previsto un incontro con il suo entoruage per capire se c'è margine di trattativa. Non trovano invece conferma le voci su Riccardo Montolivo, svincolato dopo la fine dell'avventura con il Milan e attualmente in cerca di squadra.