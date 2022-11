Il vortice di negatività nel quale è cadutopreoccupa tanto sia i tifosi dellache lo stesso. Lo Special One ha usato più volte parole di conforto nei confronti dell’attaccante ma di fronte all’apatia dello stesso ha deciso di cambiare strategia comunicativa. Sono terminate le scuse e gli alibi, servono risposte sul campo altrimenti giocheranno altri al centro dell’attacco (Belotti o Solbakken).- Da titolare è inamovibile a sacrificabile sul mercato. Abraham non é più considerato un incedibile dalla Roma. Anzi, si può parlare di un giocatore sul mercato.Ci pensa concretamenteanche perché solo in Premier League possono permettersi un ingaggio importante come quello di Tammy. Che ora è chiamato a rispondere sul campo e riprendersi uno stadio che lo aveva sempre sostenuto e osannato prima dei recenti fischi di disapprovazione.