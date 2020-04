A costo zero, o quasi. Il mercato della Roma della prossima stagione non permette sogni o voli pindarici. La crisi economica derivante dal coronavirus oltre al buco di bilancio e alla trattativa arenata con Friedkin costringerà il club a un ridimensionamento di costi e ingaggi in attesa di un eventuale ritorno di fiamma del magnate texano. Si punta così a un mercato ancora più "furbo" (per usare un termine caro a Petrachi) e a un'attenzione maggiore riguardo prestiti alla Smalling o parametri zero. E di svincolati interessanti a giugno ce ne saranno tanti. Ecco quelli nel mirino della Roma



VERTONGHEN - Il difficile riscatto di Smalling porta Petrachi a guardare di nuovo al mercato inglese. Vertonghen al Tottenham ha giocato tanto (26 presenze e due gol) ma nella testa di Mourinho è stato scavalcato da Davinson Sanchez. I procuratori del belga al momento non escludono nulla – neanche un rinnovo di contratto – ma i giallorossi lo seguono da mesi e in Inghilterra giurano su una sua partenza.



GOTZE - Ormai stufo delle panchine al Borussia Dortmund, l'ex eroe della Germania 2014 è pronto a lasciare la Bundesliga. A 27 anni ha voglia di provare un'esperienza all'estero e quelli italiano è un campionato gradito. L'unico ostacolo è lo stipendio da 6 milioni, ma il suo arrivo garantirebbe esperienza e qualità al centrocampo di Fonseca. A giugno partirà e piace pure a Inter e Napoli.

BONAVENTURA - La crisi societaria del Milan ha reso impossibile il rinnovo di contratto e la fronda che spingeva per farlo restare (Maldini e Boban) ha addirittura lasciato il club. In estate diventerà un’occasione di mercato e Mino Raiola ne parla da tempo con Petrachi. L'agente d'altronde ormai è di casa a Trigoria dopo gli affari Kluivert, Luca Pellegrini, Mkhitaryan e Manolas. Il centrocampista rossonero è ambito pure da Fiorentina e Lazio, ma la Roma sembra essersi mossa in anticipo.



PEDRO - A gennaio Petrachi si era interessato molto allo spagnolo, ex asso del Barcellona. L'occasione può ripresentarsi a giugno quando saluterà il Chelsea nonostante i tentativi del club inglese. ​Pedro l’unico giocatore nella storia ad aver vinto tutte le competizioni più importanti (Liga, Premier, tre volte la Champions, due volte il Mondiale, la Supercoppa europea ma anche il Mondiale per club e gli Europei). Fonseca lo accoglierebbe a braccia aperte.