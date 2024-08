Dal rebus Dybala a Smalling e Paredes: ecco perché la Roma ha bisogno di "tagliare"

Dopo i colpi Soulé e Dovbyk,. L’argentino ha rifiutato l’Al-Qadsiah:poiché si sente ancora un giocatore importante che può fare la differenza nei principali campionati europei.e i giallorossi non chiudono ad una cessione.Per questo i giallorossi stanno facendo delle valutazioni anche su Dybala. L’argentino pesa a bilancio 9 milioni lordi. Saranno due settimane bollenti e l’argentino a Cagliari rischia di partire dalla panchina.– Non c’è solo Dybala tra i big che possono lasciare la Roma.In Inghilterra ha avuto un lungo colloquio con il suo agente e i giallorossi aspettano il suo ‘sì’ all’Arabia. Il direttore sportivo Ghisolfi vuole liberare una casella in difesa per poter prendere Badé.qualche giorno fa. E a Trigoria di incedibili non ce ne sono. Sulla lista dei cedibili ci sono anche Bove (piace alla Fiorentina) e Zalewski, che però non ha offerte. Con la valigie in mano c’è poi Tammy, seguito dal Milan e accostato ad alcune formazioni di Premier League.vediamo se qualcuno uscirà e poi rimetteremo l'attenzione su chi invece dovrà entrare". Ghisolfi è al lavoro per piazzare gli esuberi. Darboe è passato al Frosinone, mentreè a un passo dall’Empoli. Shomurodov piace al Verona e all’Atlanta United. Kumbulla resta in uscita, ma il timido interesse del Parma non ha portato ad un’offerta concreta. Fuori rosa c’è sempre Karsdorp, ma il suo alto ingaggio da 2.2 milioni complica i piani.