Il dopo Dzeko è già iniziato. Nel senso che la Roma sta cercando in tempi brevissimi il sostituto del bosniaco prima della ormai quasi inevitabile cessione all’Inter.Mourinho, infatti, non ha preso molto bene l’addio di Dzeko e vuole un giocatore di personalità che possa guidare il suo attacco.non si può più perdere tempoPiù che il mercato italiano nelle ultime ore a essere sondati sono due campionati esteri. In particolare la Premier League dove gioca un certoL'attaccante del Chelsea, spodestato proprio da Lukaku, è da giorni nel mirino dell'Atalanta nel caso in cui partisse Zapata. Ma. Il costo del cartellino è alto (35 milioni) ma si proverà la via delMourinho conosce Abraham avendolo incrociato al Chelsea quando Tammy stava per salire dalle giovanili in prima squadra. I Friedkin non vorrebbero mettere una pezza ma prendere già ora il bomber del futuro. Per questo non è tramontata nemmeno la pistaPer ora sembra solo una suggestione invece Mauro Icardi che con l’arrivo di Messi è destinato a partire da Parigi.Tutte doti che Mourinho apprezza mentre la moglie-procuratrice Wanda Nara gradirebbe molto tornare in Italia. Però ha anche un paio di problemi: lo stipendio e il prezzo del cartellino. E non sono problemi da poco. Per il primo (da 8,5 milioni) è vero che si libera l’ingombrante ingaggio di Dzeko maPer il secondo c’è da convincere il Psg a concedere. Non facile.Più alla portata sembra il Gallo Belotti che col Torino non ne vuole sapere di rinnovare ma che non convince tutti a Trigoria.Quindi più dei 3,3 messi sul piatto da Cairo. I contatti sono avviati e il parere favorevole dell’attaccante già c’è da tempo. Manca quello col Toro. Più affascinante, ma forse meno garantita è lCol Genoa i rapporti sono ottimi dopo l’affaree nella trattativa in prestito con obbligo di riscatto (a non meno di 30 milioni) potrebbe entrare un giovane tra Bove e Tripi.