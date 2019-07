Mancini, ma non solo. Per rinforzare la difesa, la Roma non molla Toby Alderweireld. Domani, infatti, Baldini incontrerà nuovamente i dirigenti del Tottenham per provare a portare in giallorosso il centrale difensivo. Per il calciatore belga, in scadenza a giugno 2020, è pronto un quadriennale da 3 milioni netti più bonus, mentre per il cartellino la Roma - che rimane ottimista - vorrebbe chiudere a 20 milioni più bonus, a fronte della clausola rescissoria da 28 milioni di euro.



ZANIOLO, NUOVA IPOTESI - Ma occhio alle sorprese perché Zaniolo piace parecchio al Tottenham. Nicolò è molto attratto dalla Premier Leauge e non è escluso quindi un clamoroso scambio. Gli Spurs sono disposti a offrire 30 milioni più Alderweireld. La Roma, che valuta Zaniolo 65 milioni, ne chiederebbe almeno 40 più il forte difensore belga. Nell'affare, inoltre, potrebbe rientrare anche Sissoko, in uscita dal club inglese.