Lo vuole il Torino per sostituire Zaza, ma pure il Napoli per ringiovanire l'attacco e attutire l'eventuale partenza di Milik e accompagnare Belotti. Napoli e Torino si aggiugnono - secondo Tuttosport - alla corsa per Pinamonti del Genoa messo dal mirino dalla Roma che offre in cambio Perotti al Genoa.