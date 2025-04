Roma, Dybala ci crede: "Champions League? Difficile ma possiamo farcela"

AFP via Getty Images

Paulo, fermo ai box per infortunio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento a Madrid, Laureus World Sports Awards. Queste le sue parole:"Abbastanza bene. Sto guarendo, continuo ad allenarmi"."È. La classifica ci dice che possiamo farcela, non è facile. Ci sono moltissime squadre che stanno lottando per un posto e stanno giocando bene. Io cerco di stare vicino ai miei compagni, speriamo che chi sta più su in classifica perda alcuni punti e che possiamo arrivare all'obiettivo della Champions".

"La sua morte è una notizia molto triste, una grande perdita per i cattolici, per il mondo del calcio e per noi argentini. Condoglianze alle persone in Vaticano"."Maradona e Messi saranno sempre unici. Lamine Yamal ha qualità enormi, è ancora molto giovane e gli auguro una carriera come quella di Messi. Sono entrambi unici".