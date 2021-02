Dopo lo 0-0 di Benevento, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato così a Sky Sport: "​Poche soluzioni e idee da parte della Roma? Per noi è stata una partita difficile, il Benevento si è chiuso molto bene. Siamo arrivati negli ultimi 30 metri senza difficoltà, ma ci è mancata iniziativa individuale e non siamo stati concreti. Penso che i giocatori abbiano capito che dobbiamo essere più concreti”.



DZEKO - “Quando è entrato Dzeko siamo passati a 4 per avere più uomini in area. Siamo stati troppo lenti nel finalizzare. Borja Mayoral è il titolare? Dzeko ha giocato giovedì, nessuno è titolare in questa squadra, stasera ho messo Borja Mayoral”.​



BRILLANTEZZA - “Non credo ci sia stata una questione fisica, la squadra ha giocato sempre con intenzione per arrivare veloce, è mancata iniziativa individuali e tiri in porta. Possiamo fare meglio, il Benevento si è chiuso meglio”.