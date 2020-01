Domenica 16 febbraio è la data prevista, come riporta l’Adnkronos, per la chiusura della trattativa per l’acquisto dell’As Roma tra James Pallotta e Dan Friedkin. Continua il lavoro serrato degli avvocati, che dopo aver passato al vaglio le società che compongono la galassia Roma, si è concentrato sulle società costituite ad hoc per lo stadio di Tor di Valle. Dan Friedkin sta seguendo con grande attenzione tutte le novità insieme al figlio Ryan che si appresta ad assumere un incarico operativo all’interno del club.