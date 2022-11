Sono giorni concitati quelli che sta vivendo Rick. Prima gli atteggiamenti che non sono piaciuti ae all'intero ambiente della, poi il j'accuse del portoghese dopo la gara di Reggio Emilia con il. Oggi è arrivata una nuova puntata di questa telenovela. Il giocatore non è stato convocato per la sfida ale ne ha approfittato per- Una partenza che per molti, e come lo stesso Mou aveva previsto, sarebbe solo un anticipo di quella che il terzino dovrà fareKarsdorp però ha voluto utilizzare i suoi profili social, e quello Instagram in particolare, perin cui si era trincerato in queste ore. Non ha detto molto l'ex. Si è limitato a postare una storia su uno sfondo nero con. Un chiaro messaggio di dispiacere per come le cose siano andate, una sorta di addio in anticipo.- In mattinata era arrivatoper il Torino. Karsdorp pagava il "comportamento non professionale" tenuto a Reggio Emilia e in fretta e furia partiva perper vivere un periodo di vacanze. Di lui aveva parlato anche il gm. "Noi, insieme al giocatore e all’allenatore, abbiamo deciso che. Poi, come abbiamo fatto sempre con i problemi che sono successi,e sicuramente troveremo una soluzione buona”. Con una storia su Instagram, l'olandese potrebbe aver messo la parola fine alla sua avventura nella capitale.